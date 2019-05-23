Референдум о мире с РФ: Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией

23 мая, 2019, 13:46

Об этом он заявил перед началом своего выступления на IForum, передает " Общественное ".

Журналисты у него спросили, будут ли переговоры с Россией. На что Зеленский ответил "нет".

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 23, 2019