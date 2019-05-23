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Espreso.tvОбществоРеферендум о мире с РФ: Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией

Референдум о мире с РФ: Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией


фото: REUTERS
23 мая действующий президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность ведения переговоров с Россией

Об этом он заявил перед началом своего выступления на IForum, передает " Общественное ".

Журналисты у него спросили, будут ли переговоры с Россией. На что Зеленский ответил "нет".

 

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