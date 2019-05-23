Референдум о мире с РФ: Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией
23 мая, 2019, 13:46
23 мая действующий президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность ведения переговоров с Россией
Об этом он заявил перед началом своего выступления на IForum, передает " Общественное ".
Журналисты у него спросили, будут ли переговоры с Россией. На что Зеленский ответил "нет".
Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 23, 2019
- Напомним, что 21 мая глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают вынесения на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ .
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