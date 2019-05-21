Власть может вынести на референдум вопрос о мире с РФ, - Богдан
21 мая, 2019, 22:07
Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ
Об этом сообщает " 112 Украина ".
"Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопрос по достижению мирных договоренностей с Россией", - заявил Богдан.
Глава АП отметил, что договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.
- Ранее Андрей Богдан заявил, что принятие избирательного кодекса с открытыми списками пока невозможно .
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