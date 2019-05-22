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Правительство выделило на аудит "Укроборонпрома" 32 млн грн


фото: delo.ua
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере

Об этом он написал в Twitter .

Гройсман добавил, что правительство выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрома".

"Вносим в парламент проект закона относительно прозрачной работы" Укроборонопрома ", закупок в этой сфере. Также выделяем на возвратной основе 32 млн грн для" Укроборонопрома ", чтобы компания начала глубокий финансовый аудит своей деятельности", - написал премьер.

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