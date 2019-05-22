Правительство выделило на аудит "Укроборонпрома" 32 млн грн

Об этом он написал в Twitter .

Гройсман добавил, что правительство выделяет 32 млн грн для аудита "Укроборонопрома".

"Вносим в парламент проект закона относительно прозрачной работы" Укроборонопрома ", закупок в этой сфере. Также выделяем на возвратной основе 32 млн грн для" Укроборонопрома ", чтобы компания начала глубокий финансовый аудит своей деятельности", - написал премьер.

Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", в которых, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковський с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.

Олег Гладковський отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .

Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.

НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило про "ложные выводы" журналистов.

10 апреля САП просила Раду повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрома". САП заявила об установлении фактов нарушения закона детективами НАБУ.

3 апреля В САП заявили, что работники НАБУ неоднократно нарушали законодательство при расследовании уголовных производств по хищений в оборонной сфере.

23 апреля стало известно, что Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро.