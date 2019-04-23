НАБУ завершило служебное расследование по делу коррупции в "оборонке"

23 апреля, 2019, 14:37

Служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наши деньги" о коррупции в "Укроборонпроме", завершено

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

Cлужебное расследование начали за неделю до публикации сюжета журналистов "Наши деньги".

В ходе следствия, директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должностных обязанностей руководителя Главного подразделения детективов и двух детективов этого подразделения.

В частности, Сытник ознакомился с результатами расследования 15 апреля. На следующий день материалы служебного расследования направили в Дисциплинарную комиссию.

"Итак, вывод и материалы служебного расследования предоставлены Дисциплинарной комиссии. И уже эта комиссия после изучения этих документов будет определять, есть ли в действиях сотрудника НАБУ состав дисциплинарного проступка", - сообщила пресс-служба.

В НАБУ добавили, что служебное расследование осуществляли пять детективов, а также было проведено 23 опроса. В частности, детективы проверили: