НАБУ завершило служебное расследование по делу коррупции в "оборонке"
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.
Cлужебное расследование начали за неделю до публикации сюжета журналистов "Наши деньги".
В ходе следствия, директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должностных обязанностей руководителя Главного подразделения детективов и двух детективов этого подразделения.
В частности, Сытник ознакомился с результатами расследования 15 апреля. На следующий день материалы служебного расследования направили в Дисциплинарную комиссию.
"Итак, вывод и материалы служебного расследования предоставлены Дисциплинарной комиссии. И уже эта комиссия после изучения этих документов будет определять, есть ли в действиях сотрудника НАБУ состав дисциплинарного проступка", - сообщила пресс-служба.
В НАБУ добавили, что служебное расследование осуществляли пять детективов, а также было проведено 23 опроса. В частности, детективы проверили:
- переписку НАБУ с ГК "Укроборонпром" и компанией "Оптимумспецдеталь" относительно последней;
- сокрытие материалов переписки;
- возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам;
- возможное получение подарков;
- возможные неправомерные действия при расследовании дела в отношении ПАО "Укрзализныци".
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился в НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастности НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
- 10 апреля САП просила Раду повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрому". САП заявила об установлении фактов нарушения закона детективами НАБУ.
- 3 апреля В САП заявили, что работники НАБУ неоднократно нарушали законодательство при расследовании уголовных производств по поводу хищений в оборонной сфере.
- 23 апреля стало известно, что Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро.
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