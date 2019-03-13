Хищение "оборонки": НАБУ отрицает взятки и заявило о "ложных выводах" журналистов
Об этом говорится в обнародованном пресс-службой НАБУ ответе на расследование.
"Обвинения в адрес НАБУ в ангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые" паразитируют "на закупках в оборонном комплексе, которые озвучили Леся Иванова и BIHUS.info, безосновательны. Журналисты пришли по НАБУ к ложным выводам, потому что не разобрались с тем, что именно означают ответы национального бюро ", - говорится в сообщении.
В Бюро выразили уверенность, что ни один из их сотрудников не брал взяток.
Кроме того, НАБУ обвинило журналистов в манипуляциях.
"Сюжет содержит неточности, а, порой, и манипуляции", - утверждают в НАБУ.
В Бюро, в частности, заявили, что не исключали предприятие "Оптимумспецдеталь" из перечня фиктивных предприятий, упомянутых в письме гендиректору "Укроборонпрома" Роману Романову, а только привели в новом письме этом должностному новый перечень предприятий, в отношении которых были документально подтвержденные сведения о незаконной деятельности . В Бюро отметили, что включать "Оптимумспецдеталь" в новый перечень оснований не было.
"В письме от 20.01.2017, подписанном первым заместителем директора НАБУ, сообщено о наличии признаков противоправной деятельности четырех компаний на основании акта Государственной финансовой инспекции №08-20 / 13. Этим актом противоправная деятельность установлена только в упомянутых в ответе компаний. Оснований относить к ним другие, в том числе ООО "Оптимумспецдеталь", о которых спрашивалось в запросе "Укроборонпрома", на время подписи письма не было ", - говорится в сообщении.
При этом в Бюро отметили, что никогда не пытались опровергать факты противоправной деятельности ООО "Оптимумспецдеталь".
"ООО" Оптимумспецдеталь "упоминается в четырех письмах от НАБУ к" Укроборонпром ". В одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью. Зато приводятся конкретные, документально подтверждены на тот момент факты. Эти данные собраны во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ) при поставке в течение 2014-2016 гг. запчастей и комплектующих к бронетанковой техники ", - объясняют в НАБУ.
В подтверждение своих слов о непричастности к коррупции и сокрытия информации НАБУ привело копии переписки с "Укроборонпромом", журналистов-расследователей и ООО "Оптимумспецдеталь".
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских, так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 г. САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. По цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастности НАБУ.