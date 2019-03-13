Хищение "оборонки": НАБУ отрицает взятки и заявило о "ложных выводах" журналистов

13 марта, 2019, 08:05

Национальное антикоррупционное бюро отбросило утверждение журналистов BIHUS.INFO по расследованию о хищении в "Укроборонпроме" относительно причастности должностных лиц Бюро коррупции и назвало такие упреки безосновательными

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой НАБУ ответе на расследование.

"Обвинения в адрес НАБУ в ангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые" паразитируют "на закупках в оборонном комплексе, которые озвучили Леся Иванова и BIHUS.info, безосновательны. Журналисты пришли по НАБУ к ложным выводам, потому что не разобрались с тем, что именно означают ответы национального бюро ", - говорится в сообщении.

В Бюро выразили уверенность, что ни один из их сотрудников не брал взяток.

Кроме того, НАБУ обвинило журналистов в манипуляциях.

"Сюжет содержит неточности, а, порой, и манипуляции", - утверждают в НАБУ.

В Бюро, в частности, заявили, что не исключали предприятие "Оптимумспецдеталь" из перечня фиктивных предприятий, упомянутых в письме гендиректору "Укроборонпрома" Роману Романову, а только привели в новом письме этом должностному новый перечень предприятий, в отношении которых были документально подтвержденные сведения о незаконной деятельности . В Бюро отметили, что включать "Оптимумспецдеталь" в новый перечень оснований не было.

"В письме от 20.01.2017, подписанном первым заместителем директора НАБУ, сообщено о наличии признаков противоправной деятельности четырех компаний на основании акта Государственной финансовой инспекции №08-20 / 13. Этим актом противоправная деятельность установлена только в упомянутых в ответе компаний. Оснований относить к ним другие, в том числе ООО "Оптимумспецдеталь", о которых спрашивалось в запросе "Укроборонпрома", на время подписи письма не было ", - говорится в сообщении.

При этом в Бюро отметили, что никогда не пытались опровергать факты противоправной деятельности ООО "Оптимумспецдеталь".

"ООО" Оптимумспецдеталь "упоминается в четырех письмах от НАБУ к" Укроборонпром ". В одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью. Зато приводятся конкретные, документально подтверждены на тот момент факты. Эти данные собраны во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ) при поставке в течение 2014-2016 гг. запчастей и комплектующих к бронетанковой техники ", - объясняют в НАБУ.

В подтверждение своих слов о непричастности к коррупции и сокрытия информации НАБУ привело копии переписки с "Укроборонпромом", журналистов-расследователей и ООО "Оптимумспецдеталь".