В ГПУ назвали причину обысков в НАБУ

23 апреля, 2019, 13:25

В Генеральной прокуратуре объяснили, почему Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

ГБР проводит обыски под руководством ГПУ в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере. В частности, проходит выемка документов, что может свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу по хищению в "Укроборонпроме".

Как поянила Сарган, информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.

ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирования на сведения, содержавшиеся в направлениях документах.

Кроме того, проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследованияиуголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности через ООО "Отпимумспецдеталь".