В ГПУ назвали причину обысков в НАБУ
Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
ГБР проводит обыски под руководством ГПУ в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере. В частности, проходит выемка документов, что может свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу по хищению в "Укроборонпроме".
Как поянила Сарган, информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.
ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирования на сведения, содержавшиеся в направлениях документах.
Кроме того, проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследованияиуголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности через ООО "Отпимумспецдеталь".
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта 2019 года САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
- 10 апреля САП просила Раду повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрому". САП заявила об установлении фактов нарушения закона детективами НАБУ.
- 3 апреля В САП заявили, что работники НАБУ неоднократно нарушали законодательство при расследовании уголовных производств по хищениях в оборонной сфере.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом