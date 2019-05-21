В Киеве "заминировали" городскую госадминистрацию

21 мая, 2019, 14:05

Во вторник, 21 мая, полиции сообщили о заминировании Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

В частности, неизвестный сообщил полиции о заминировании и на место происшествия выехали кинологи, взрывотехники, патрульные и следователи для проверки помещения.

Сейчас решается вопрос об эвакуации.