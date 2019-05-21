В Киеве "заминировали" городскую госадминистрацию
21 мая, 2019, 14:05
Во вторник, 21 мая, полиции сообщили о заминировании Киевской городской государственной администрации
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
В частности, неизвестный сообщил полиции о заминировании и на место происшествия выехали кинологи, взрывотехники, патрульные и следователи для проверки помещения.
Сейчас решается вопрос об эвакуации.
- Напомним, что 26 апреля в СБУ объяснили, что массовые сообщения о "заминировании" связаны с выборами в Украине.
- К примеру, сообщение о "заминировании" аэропорта "Киев" поступало в полицию трижды за неделю. Также "минировали" в столице все вокзалы, Верховную Раду и Кабинет министров.
- Кроме того, 26 апреля в Харькове сообщали о "заминировании" 5 отелей и гимназии. Позже также поступило сообщение о центральной станции метро.
- 28 апреля сall-centre сети "Ашан" получил анонимное сообщение о якобы минировании одновременно всех их гипермаркетов в городах Киев и Днепр.
- 2 мая в Харькове правоохранителям сообщили о минировании аэропорта и железнодорожного вокзала.
- 4 мая полиции анонимно сообщили о заминировании столичного отеля "Мир". А позже заявили о размещении взрывчатки во всех гипермаркетах "Ашан".
- 6 мая харьковские правоохранители получили сообщение о взрывчатки в 7 отелях, а во Львове сообщили о минировании 8 гостиниц.
- 8 мая во Львове снова "заминировали" 5 отелей.
- Позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнах.
- 13 мая в полицию поступило сообщение о "заминировании" 8 гостиниц, 3 торговых заведений и Международного аэропорта "Одесса"
- 15 мая в Кривом Роге "заминировали" дом Зеленского и еще 14 зданий.
- 16 мая в полицию сообщили о заминировании 10 отелей в Одессе.
- 17 мая неизвестный заявил о минировании в Киеве поезда № 145 сообщением Киев-Измаил.
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