В СБУ заявили, что "минирования" связаны с выборами в Украине
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.
В СБУ считают, что основным мотивом таких звонков является препятствование организации и осуществлению волеизъявления граждан. В частности, в последнее время правоохранители фиксируют настоящий шквал анонимных сообщений с фейковыми угрозами террористического характера.
"Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом "телефонных террористов" является препятствование надлежащей организации и осуществлению волеизъявления граждан", - заявили в СБУ.
В СБУ отмечают, что псевдоминирования способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха.
Негативными последствиями действий "минеров" также является отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансового ущерба государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.
В СБУ сообщают, что только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксированы 93 ложных анонимных сообщения, поступивших по телефону или через интернет.
- Напомним, что вчера, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о "заминировании" Верховной Рады. Кроме того, второй раз за неделю сообщили о взрывчатке в аэропорту "Киев".
- 26 апреля столичная полиция сообщила, что им отправили по электронной почте сообщение о заминировании Южного и Дарницкого вокзалов, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров.
- В Харькове 26 апреля из-за "минирования" эвакуировали людей из 5 отелей и гимназии. Позже в полицию поступило сообщение о "заминировании" в Харькове центральной станции метро.
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