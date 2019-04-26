//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В СБУ заявили, что "минирования" связаны с выборами в Украине

Учащение случаев анонимных звонков о минировании связано с развертыванием избирательных процессов в Украине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

В СБУ считают, что основным мотивом таких звонков является препятствование организации и осуществлению волеизъявления граждан. В частности, в последнее время правоохранители фиксируют настоящий шквал анонимных сообщений с фейковыми угрозами террористического характера.

"Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом "телефонных террористов" является препятствование надлежащей организации и осуществлению волеизъявления граждан", - заявили в СБУ.

В СБУ отмечают, что псевдоминирования способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха.

Негативными последствиями действий "минеров" также является отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансового ущерба государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.

В СБУ сообщают, что только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксированы 93 ложных анонимных сообщения, поступивших по телефону или через интернет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать