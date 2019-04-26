В СБУ заявили, что "минирования" связаны с выборами в Украине

26 апреля, 2019, 18:09

Учащение случаев анонимных звонков о минировании связано с развертыванием избирательных процессов в Украине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

В СБУ считают, что основным мотивом таких звонков является препятствование организации и осуществлению волеизъявления граждан. В частности, в последнее время правоохранители фиксируют настоящий шквал анонимных сообщений с фейковыми угрозами террористического характера.

"Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом "телефонных террористов" является препятствование надлежащей организации и осуществлению волеизъявления граждан", - заявили в СБУ.

В СБУ отмечают, что псевдоминирования способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха.

Негативными последствиями действий "минеров" также является отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансового ущерба государственным и коммерческим учреждениям в связи с приостановлением их деятельности, перебои в работе транспорта и других стратегически важных объектов.

В СБУ сообщают, что только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксированы 93 ложных анонимных сообщения, поступивших по телефону или через интернет.