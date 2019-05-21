Океан на Плутоне может быть жидким, - ученые

21 мая, 2019, 18:05

Под поверхностью Плутона может находиться жидкий океан - не замерзнуть ему позволяет изолирующий слой газа, который поддерживает температуру выше 0 °С

К таким результатам пришла группа ученых из Университета Хоккайдо в результате сложения компьютерной модели карликовой планеты, говорится в Nature .

Впервые астрономы предположили, что на Плутоне может существовать жидкий океан в 2015 году - когда зонд NASA New Horizons пролетел над карликовой планетой и собрал данные об эллипсоидном бассейне под названием Долина Спутника, который расположен на экваторе космического тела и превосходит по размеру штат Техас, США .

Однако Плутон слишком холодный - карликовая планета находится далеко от Солнца и не имеет расплавленного ядра. К тому же космическое тело находится далеко от других планет, которые могли бы разогревать его своими приливными силами. Поэтому океан должен был замерзнуть миллиарды лет назад, но, вероятно, этого не произошло.

Исследователи составили компьютерную модель планеты и выяснили, что наличие слоя газовых гидратов между шапкой и океаном на Плутоне могла сохранить его в жидкой форме.

Моделирование предполагает, что метан для гидратов поступил с каменистого ядра Плутона и может быть причиной того, что атмосфера карликовой планеты бедна метаном и богата азотом. Исследователи отмечают, что на космическом теле, вероятно, есть несколько не связанных между собой жидких океанов.