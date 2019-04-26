Зидана разозлила очередная неудача "Реала" в чемпионате Испании

26 апреля, 2019, 10:31

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил недовольство очередной неудачей команды в чемпионате Испании

Слова француза передает Marca .

В 34-м туре Ла Лиги "Реал" потерял очки с "Хетафе" (0: 0). После матча Зидан был раздражен этим результатом.

"Думаю, мы заслуживали гораздо большего. Я недоволен результатом, но я думаю, что игра, концентрация и усилия, которые приложила команда, были на хорошем уровне. Я рад этому.

На воротах сыграл Навас, я тренер и выбрал его ", - сказал Зидан.