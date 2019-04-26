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Зидана разозлила очередная неудача "Реала" в чемпионате Испании


фото: REUTERS
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил недовольство очередной неудачей команды в чемпионате Испании

Слова француза передает Marca .

В 34-м туре Ла Лиги "Реал" потерял очки с "Хетафе" (0: 0). После матча Зидан был раздражен этим результатом.

"Думаю, мы заслуживали гораздо большего. Я недоволен результатом, но я думаю, что игра, концентрация и усилия, которые приложила команда, были на хорошем уровне. Я рад этому.

На воротах сыграл Навас, я тренер и выбрал его ", - сказал Зидан.

  • Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет усилить состав команды воспитанником "Манчестер Сити" Джейдон Санчо, который сейчас защищает цвета дортмундской "Боруссии".
  • Зинедин Зидан определился с футболистами, которые летом покинут мадридский клуб
  • Зидан хочет летом продать основного голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа, что даст шанс украинском Андрею Лунину.
  • Зидан намерен вернуть украинского голкипера Андрея Лунина по аренде "Леганесе" и приблизить его в состав мадридцев.

 

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