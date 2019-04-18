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Зидан сделает Лунина вторым голкипером "Реала"


фото: REUTERS
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен вернуть украинского голкипера Андрея Лунина с аренды "Леганесу" и приблизить его к составу мадридцев

Об этом сообщает Don Balon.

Зинедин Зидан предложил президенту клуба Флорентино Пересу продать Куртуа, который, по мнению француза, недостаточно выкладывается, и вернуть Андрея Лунина.

По информации издания, Флорентино Перес поддержал такое решение тренера.

Очевидно, Зидан видит первым голкипером Кейлора Наваса, а вторым - украинца Лунина.

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