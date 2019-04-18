Зидан сделает Лунина вторым голкипером "Реала"
18 апреля, 2019, 10:49
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен вернуть украинского голкипера Андрея Лунина с аренды "Леганесу" и приблизить его к составу мадридцев
Об этом сообщает Don Balon.
Зинедин Зидан предложил президенту клуба Флорентино Пересу продать Куртуа, который, по мнению француза, недостаточно выкладывается, и вернуть Андрея Лунина.
По информации издания, Флорентино Перес поддержал такое решение тренера.
Очевидно, Зидан видит первым голкипером Кейлора Наваса, а вторым - украинца Лунина.
- В начале апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим Андрея Лунина и решил летом его вернуть в мадридский клуб.
- Знаменитый нападающий "Реала" Фернандо Морьентес рассказал о перспективах Лунина, который принадлежит мадридскому клубу.
- Лунин заявил, что поначалу его устроит роль запасного в мадридском "Реале".
- Потенциальный конкурент украинского голкипера Андрея Лунина за место в воротах "Реала" Навас хочет остаться в мадридском клубе.
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