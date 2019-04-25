Зидан собирается усилить "Реал" воспитанником "Манчестер Сити"

25 апреля, 2019, 12:11

Главный тренер "Реал" хочет усилить состав команды воспитанником "Манчестер Сити" Джейдоном Санчо, который сейчас защищает цвета дортмундской "Боруссии"

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Санчо привлек внимание очередного европейского топ-клуба. В услугах английского футболиста заинтересован "Реал". Видеть хавбека в своей команде хочет лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Осложняет ситуацию цена на Санчо, которая продолжает расти в связи с его успешными выступлениями. По словам издания, клубу, который желает приобрести игрока, придется потратить не менее 180 млн евро.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на полузащитника является "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", откуда перешел в "Боруссии" в 2017 году. В нынешнем сезоне 19-летний футболист стал регулярно выходить в стартовом составе немецкой команды и на данный момент успел принять участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 11 голов и 13 результативных передач.