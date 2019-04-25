Зидан собирается усилить "Реал" воспитанником "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Bild.
По информации издания, Санчо привлек внимание очередного европейского топ-клуба. В услугах английского футболиста заинтересован "Реал". Видеть хавбека в своей команде хочет лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Осложняет ситуацию цена на Санчо, которая продолжает расти в связи с его успешными выступлениями. По словам издания, клубу, который желает приобрести игрока, придется потратить не менее 180 млн евро.
Ранее сообщалось, что главными претендентами на полузащитника является "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".
Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", откуда перешел в "Боруссии" в 2017 году. В нынешнем сезоне 19-летний футболист стал регулярно выходить в стартовом составе немецкой команды и на данный момент успел принять участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 11 голов и 13 результативных передач.
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