Шанс для Лунина: Зидан готов лишиться основного голкипера "Реала"

24 апреля, 2019, 13:37

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет летом продать основного голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа

Об этом сообщает Libertad Digital .

В следующем сезоне Зинедин Зидан намерен сделать ставку в воротах на Навас. После ухода тренера прошлым летом из "Реала", костариканец потерял место в стартовом составе и редко выходил на поле.

Однако по возвращении француза, ситуация изменились. Зидана не устраивает игра Куртуа и он намерен просить руководство "Реала" продать бельгийца.

Таким образом в мадридском клубе освободится место для украинского голкипера Андрея Лунина, который нынешний сезон проводит в аренде в "Леганесе". В следующем сезоне игрок сборной Украины может стать в "Реале" вторым вратарем.