//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шанс для Лунина: Зидан готов лишиться основного голкипера "Реала"


фото: EFE
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет летом продать основного голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа

Об этом сообщает Libertad Digital .

В следующем сезоне Зинедин Зидан намерен сделать ставку в воротах на Навас. После ухода тренера прошлым летом из "Реала", костариканец потерял место в стартовом составе и редко выходил на поле.

Однако по возвращении француза, ситуация изменились. Зидана не устраивает игра Куртуа и он намерен просить руководство "Реала" продать бельгийца.

Таким образом в мадридском клубе освободится место для украинского голкипера Андрея Лунина, который нынешний сезон проводит в аренде в "Леганесе". В следующем сезоне игрок сборной Украины может стать в "Реале" вторым вратарем.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать