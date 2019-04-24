Шанс для Лунина: Зидан готов лишиться основного голкипера "Реала"
24 апреля, 2019, 13:37
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет летом продать основного голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа
Об этом сообщает Libertad Digital .
В следующем сезоне Зинедин Зидан намерен сделать ставку в воротах на Навас. После ухода тренера прошлым летом из "Реала", костариканец потерял место в стартовом составе и редко выходил на поле.
Однако по возвращении француза, ситуация изменились. Зидана не устраивает игра Куртуа и он намерен просить руководство "Реала" продать бельгийца.
Таким образом в мадридском клубе освободится место для украинского голкипера Андрея Лунина, который нынешний сезон проводит в аренде в "Леганесе". В следующем сезоне игрок сборной Украины может стать в "Реале" вторым вратарем.
- 18 апреля стало известно, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен вернуть украинского голкипера Андрея Лунина по аренде "Леганесе".
- Лунин заявил, что поначалу его устроит роль запасного в мадридском "Реале".
- В то же время, "Леганес" договаривается с "Реалом" о продлении аренды украинского голкипера Андрея Лунина.
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