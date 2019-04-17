Зидан составил "черный список" футболистов, ненужных "Реалу"
17 апреля, 2019, 13:22
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с футболистами, которые летом покинут мадридский клуб
Об этом сообщает AS .
Зидан определился со списком игроков, которые должны покинуть "Реал" в летнее трансферное окно. По информации издания это полузащитники Данные Себальос, Я. Браими Диас и Маркос Льоренте, а также нападающие Гарет Бэйл и Мариано Диас.
В дополнение к этим пяти игроков, существует вероятность продажи Марселу, Иско и Тони Кроос. Как сообщает источник, решение относительно этих футболистов будет принято исходя из предложений на трансферном рынке.
- Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба может летом перейти в испанский "Реал".
- Форвард "Реала" Гарет Бэйл перессорился с партнерами и болельщиками, из-за чего клуб намерен расстаться с валлийцем .
- Хавбек "Челси" Эден Азар прокомментировал свой возможный переход в "Реал" .
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-