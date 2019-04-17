//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зидан составил "черный список" футболистов, ненужных "Реалу"


фото: AS
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с футболистами, которые летом покинут мадридский клуб

Об этом сообщает AS .

Зидан определился со списком игроков, которые должны покинуть "Реал" в летнее трансферное окно. По информации издания это полузащитники Данные Себальос, Я. Браими Диас и Маркос Льоренте, а также нападающие Гарет Бэйл и Мариано Диас.

В дополнение к этим пяти игроков, существует вероятность продажи Марселу, Иско и Тони Кроос. Как сообщает источник, решение относительно этих футболистов будет принято исходя из предложений на трансферном рынке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать