Зидан составил "черный список" футболистов, ненужных "Реалу"

17 апреля, 2019, 13:22

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с футболистами, которые летом покинут мадридский клуб

Об этом сообщает AS .

Зидан определился со списком игроков, которые должны покинуть "Реал" в летнее трансферное окно. По информации издания это полузащитники Данные Себальос, Я. Браими Диас и Маркос Льоренте, а также нападающие Гарет Бэйл и Мариано Диас.

В дополнение к этим пяти игроков, существует вероятность продажи Марселу, Иско и Тони Кроос. Как сообщает источник, решение относительно этих футболистов будет принято исходя из предложений на трансферном рынке.