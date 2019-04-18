"Нафтогаз" может снизить цену на газ без отмены постановления о ПСО - Минэнерго
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.
"НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению КМУ №293, обязана с мая снизить цены на газ для населения", - говорится в сообщении.
По мнению юристов Минэнергоугля, для того чтобы продавать газ населению дешевле, режим ПСО отменять не обязательно.
"Статья 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает полномочий правительства по количеству актов, которые должны быть приняты по возложению специальных обязанностей на субъектов рынка", - сообщает Минэнергоугля.
В ведомстве обращают внимание "Нафтогаза" на то, что согласно статье 17 Конституции, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет министров, являются обязательными к исполнению.
Также профильное министерство напоминает, что правительство 3 апреля приняло постановление № 293, которое позволяет "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения.
"Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям по предоплате", - говорится в сообщении.
"Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением КМУ №867", - заявили в министерстве.
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Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2019 снизила цену газа на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%.
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Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что готовы не поднимать цену на газ с 1 мая . Впервые за время существования режима возложение специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей (ПСО).
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Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.
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Впрочем "Нафтогаз" не может выполнить постановление Кабмина №293 о снижении цен на газ для населения, поскольку оно противоречит постановлению №867 о возложении спецобязательств на субъектов рынка газа, пояснил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.
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На заседании правительства 17 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил ультиматум НАК "Нафтогаз Украины" по цене на газ для населения, пригрозив увольнением руководства НАК.
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