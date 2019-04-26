"Паспортизация" Донбасса: евродепутаты осудили указ Путина

Заявление подписали докладчик Комитета ЕП по иностранным делам в отношении Украины Михаэль Галлер, председатель делегации ЕП в Парламентской ассамблее Восточного партнерства Ребекка Хармс и председатель делегации ЕП в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

"Мы осуждаем Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года, которым вводятся упрощенные процедуры подачи на российское гражданство и на получение российских паспортов для лиц, постоянно проживающих в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины. Этот российский указ неприемлем, и вновь демонстрирует неуважение российской власти к суверенитету Украины и международному законодательству", - говорится в документе.

Депутаты обращают внимание на то, что Россия продемонстрировала намерение дальнейшей дестабилизации Украины всего через три дня после того, как народ Украины мирно избрал нового президента путем конкурентных выборов. Это решение, заявляют европейские политики, является продолжением российского тренда выдачи российских паспортов в конфликтных районах стран Восточного партнерства, находящихся вне контроля национальных правительств. Депутаты констатируют, что такой указ российской власти все больше ослабляет ожидания международного сообщества по полному выполнению Минских соглашений.

Документ напоминает, что Европейский парламент в резолюции по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной от 12 декабря 2018 года осудил российскую агрессию на Востоке Украины. Европейский парламент в резолюции о состоянии политических отношений между ЕС и Россией от 12 марта 2019 года призвал к введению мер доверия в регионе Донбасса. Новое решение России является проявлением диаметрально противоположной политики.

"Мы остаемся преданными поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, и просим Россию выполнить собственные обязательства в соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в заявлении депутатов Европейского парламента.