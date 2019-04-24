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Новый этап оккупации. В МИД Украины призвали жителей Донбасса не принимать паспорта РФ


фото: reuters
Решение РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" - это вмешательство во внутренние дела Украины

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый, "паспортный", этап оккупации Донбасса", - написал министр.

Климкин призвал украинцев на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал он.

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