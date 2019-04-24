Новый этап оккупации. В МИД Украины призвали жителей Донбасса не принимать паспорта РФ
Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.
"Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый, "паспортный", этап оккупации Донбасса", - написал министр.
Климкин призвал украинцев на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта.
"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал он.
Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не воспринимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.
- Напомним, Путин упростил выдачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса.
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