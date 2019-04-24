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Украина обратилась в Совбез ООН по поводу российских паспортов для Донбасса


фото: kp
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - заявил он в Twitter.

  • Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ   об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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