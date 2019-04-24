Украина обратилась в Совбез ООН по поводу российских паспортов для Донбасса
24 апреля, 2019, 16:46
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - заявил он в Twitter.
По поручению @poroshenko уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям! https://t.co/suZpmpgAtQ- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.
- Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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