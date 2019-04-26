США на Совбезе ООН назвали выдачу паспортов РФ в ОРДЛО провокацией, еще 5 стран осудили действия россиян
26 апреля, 2019, 10:07
Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Польша обнародовали совместное заявление, в котором осудили указ Владимира Путина о выдаче паспортов и назвали это решение подрывом сувернитету Украины
Об этом сообщает украинская служба BBC .
В четверг, 25 апреля в Нью-Йорке прошло внеочередное заседание Совета безопасности ООН, которое созвали из-за указа России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Никаких резолюций по результатам заседания не приняли.
Представители этих стран отметили, что действия России "свидетельствуют о ее намерении еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт".
Представитель США в ООН Джон Коэн назвал указ о выдаче российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" как "провокацией со стороны Кремля".
По его словам, санкции против России будут действовать пока Россия не вернет Крым.
- Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдачи паспортов населению "ЛНР / ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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