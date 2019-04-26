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США на Совбезе ООН назвали выдачу паспортов РФ в ОРДЛО провокацией, еще 5 стран осудили действия россиян

Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Польша обнародовали совместное заявление, в котором осудили указ Владимира Путина о выдаче паспортов и назвали это решение подрывом сувернитету Украины

Об этом сообщает украинская служба BBC .

В четверг, 25 апреля в Нью-Йорке прошло внеочередное заседание Совета безопасности ООН, которое созвали из-за указа России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Никаких резолюций по результатам заседания не приняли.

Представители этих стран отметили, что действия России "свидетельствуют о ее намерении еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт".

Представитель США в ООН Джон Коэн назвал указ о выдаче российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" как "провокацией со стороны Кремля".

По его словам, санкции против России будут действовать пока Россия не вернет Крым.

 

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