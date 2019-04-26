На Шри-Ланке прогремели еще три взрыва

Об этом сообщает NewsFirst.lk.

В городе Калмунай прогремели три взрыва, говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о жертвах пока нет.

Накануне власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.