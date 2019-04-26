На Шри-Ланке прогремели еще три взрыва
26 апреля, 2019, 19:13
На востоке Шри-Ланки, в городе Калмунай произошло три взрыва
Об этом сообщает NewsFirst.lk.
В городе Калмунай прогремели три взрыва, говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о жертвах пока нет.
Накануне власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.
- Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel произошло несколько взрывов.
- В результате серии взрывов на Шри-Ланке на всей территории страны на ближайшие 12 часов ввели комендантский час. В столичном аэропорту усилили меры безопасности.
- В Шри-Ланке объявили, что что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросло до 290 человек. Погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.
- В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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