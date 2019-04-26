//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Шри-Ланке прогремели еще три взрыва

На востоке Шри-Ланки, в городе Калмунай произошло три взрыва

Об этом сообщает NewsFirst.lk.

В городе Калмунай прогремели три взрыва, говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о жертвах пока нет.

Накануне власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.

  • Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel произошло несколько взрывов.
  • В результате серии взрывов на Шри-Ланке на всей территории страны на ближайшие 12 часов ввели комендантский час. В столичном аэропорту усилили меры безопасности.
  • В Шри-Ланке объявили, что что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросло до 290 человек. Погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.
  • В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
 
 
 
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать