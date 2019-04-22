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Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке возросло до 290


фото: Reuters
Число убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах возросло до 290

Об этом сообщает место полиция, передает CNN .

Также отмечается, что полиция задержала в общей сложности 24 человек по подозрению в причастности к терактам.

Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel произошло несколько взрывов .

Число раненых превышает 400 человек.

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