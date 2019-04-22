Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке возросло до 290
22 апреля, 2019, 08:19
Число убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах возросло до 290
Об этом сообщает место полиция, передает CNN .
Также отмечается, что полиция задержала в общей сложности 24 человек по подозрению в причастности к терактам.
Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel произошло несколько взрывов .
Число раненых превышает 400 человек.
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