Серия взрывов в христианских церквях на Шри-Ланке: более 130 погибших, сотни раненых

21 апреля, 2019, 10:25

Более 130 человек погибли, еще более 250 получили ранения в результате серии взрывов, прогремевших в столице Шри-Ланки, городе Коломбо в воскресенье, 21 апреля 2019 года

Такие данные подтвердили в полиции страны, передает DW .

Взрывные устройства детонуввалы в трех церквях во время Пасхального богослужения, а также в трех люксовых отелях ( "Шангри-Ла", "Синнамом Гранд" и "Кингсберри»).

Все церкви и гостиницы, где прогремели взрывы, расположены либо в самом Коломбо, или в пригороде столицы. Взрывы прогремели практически одновременно. Жертвами атак стали верующие в церквях и постояльцы отелей.

Данные по количеству погибших и раненых постоянно растут. Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за совершенные взрывы.

В правоохранительных органах Шри-Ланки так же пока также не называют вероятных организаторов и исполнителей нападений.

Вероятно, взрывные устройства пронесли террористы-смертники.