Серия взрывов в христианских церквях на Шри-Ланке: более 130 погибших, сотни раненых
Такие данные подтвердили в полиции страны, передает DW .
Взрывные устройства детонуввалы в трех церквях во время Пасхального богослужения, а также в трех люксовых отелях ( "Шангри-Ла", "Синнамом Гранд" и "Кингсберри»).
Все церкви и гостиницы, где прогремели взрывы, расположены либо в самом Коломбо, или в пригороде столицы. Взрывы прогремели практически одновременно. Жертвами атак стали верующие в церквях и постояльцы отелей.
Данные по количеству погибших и раненых постоянно растут. Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за совершенные взрывы.
В правоохранительных органах Шри-Ланки так же пока также не называют вероятных организаторов и исполнителей нападений.
Вероятно, взрывные устройства пронесли террористы-смертники.
- Напомним, что христиане западного обряда сегодня празднуют Пасху.
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