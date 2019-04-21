На Шри-Ланке из-за серии взрывов ввели комендантский час

21 апреля, 2019, 13:01

В результате серии взрывов на Шри-Ланке на всей территории страны на ближайшие 12 часов ввели комендантский час

Об этом сообщает ADAderana .

Данное рапоряжение подписал президент республики.

Кроме того, в аэропорту Коломбо Бандаранайке усилили меры безопасности. В связи с этим всех пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4:00 до вылета, чтобы успеть пройти проверку на безопасность, которую будут проводить тщательно.

Отметим, аэропорт Бандаранайке города Коломбо является главным аэропортом страны и единственным международным аэропортом острова Шри-Ланка.