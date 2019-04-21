На Шри-Ланке из-за серии взрывов ввели комендантский час
21 апреля, 2019, 13:01
В результате серии взрывов на Шри-Ланке на всей территории страны на ближайшие 12 часов ввели комендантский час
Об этом сообщает ADAderana .
Данное рапоряжение подписал президент республики.
Кроме того, в аэропорту Коломбо Бандаранайке усилили меры безопасности. В связи с этим всех пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4:00 до вылета, чтобы успеть пройти проверку на безопасность, которую будут проводить тщательно.
Отметим, аэропорт Бандаранайке города Коломбо является главным аэропортом страны и единственным международным аэропортом острова Шри-Ланка.
- Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel произошло несколько взрывов , более 130 человек погибли, еще более 250 получили ранения.
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