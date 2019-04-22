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Теракты в Шри-Ланке: полиция задержала 24 подозреваемых


фото: Reuters
В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых

Об этом сообщает местная полиция, передает CNN.

Двух мужчин арестовали за "подозрительное поведение" в отеле в городе Дамбулла, в центре страны.

Также отмечается, что полиции удалось взять под стражу водителя, который, вероятно, перевозил нападающих в своем фургоне. В то же время министр обороны страны назвал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов. Он сказал, что большинство взрывов совершили террористы-смертники.

Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.

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