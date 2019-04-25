25 апреля, 2019, 11:11

Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал ситуацию с повреждением в поединке против "Шахтера"

Слова словенца передает официальный сайт "Динамо".

"На самом деле эта травма беспокоит меня уже около двух месяцев. В матче с "Шахтером" она снова дала о себе знать, поэтому не позволила мне показать мой лучший футбол. Посмотрим, что с этим можно сделать", - сказал Вербичи.