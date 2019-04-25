Вербич рассказал о травме в матче с "Шахтером"
25 апреля, 2019, 11:11
Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал ситуацию с повреждением в поединке против "Шахтера"
Слова словенца передает официальный сайт "Динамо".
"На самом деле эта травма беспокоит меня уже около двух месяцев. В матче с "Шахтером" она снова дала о себе знать, поэтому не позволила мне показать мой лучший футбол. Посмотрим, что с этим можно сделать", - сказал Вербичи.
- Напомним, 24 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
- Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса, который в компенсированное время не реализовал пенальти.
- Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пенальти в матче 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" был несправедливым .
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом