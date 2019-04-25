//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вербич рассказал о травме в матче с "Шахтером"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Нападающий "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал ситуацию с повреждением в поединке против "Шахтера"

Слова словенца передает официальный сайт "Динамо".

"На самом деле эта травма беспокоит меня уже около двух месяцев. В матче с "Шахтером" она снова дала о себе знать, поэтому не позволила мне показать мой лучший футбол. Посмотрим, что с этим можно сделать", - сказал Вербичи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать