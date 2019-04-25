В Нидерландах гаргулью для Нотр-Дама напечатали на 3D-принтере
Об этом сообщает издание DeZeen.
Для печати Стрикс - крылатого демона, сидящего на крыше готического собора в Париже, - использовали смесь известняка и золы, аналогичную найденной после пожара. Таким образом компания предлагает ускорить реконструкцию.
"Разве копия - это не обычная подделка? Такая копия, как будто пожара никогда не было, стала бы исторической фальсификацией", - считает архитектор Эрик Геберс.
Using the debris of the collapse of Notre Dame , we propose a way to rebuild the cathedral. Combining ash and crushed stone we can make the fire a physical part of its reconstruction , fusing old local materials with new production technologies in a way that respects the cathedrals layered history . We wrote an article on a strategy to rebuild -> link in bio #restoration #notredame # 3dprinting #architecture #technology @next_top_architects @dezeen
Известняк для строительства собора добывали из рудников - теперь на их месте стоит Париж, и использовать такую же породу невозможно. Именно она придает теплый кремово-серый цвет парижским зданиям.
3D-печать позволила бы использовать оригинальный материал при реконструкции. Для этого подойдет даже поврежденный огнем известняк.
Геберс уверен, что напечатать потерянные элементы дешевле, чем вырезать новые из камня. В Concr3de считают, что найти квалифицированных мастеров будет еще труднее, чем материал. По оценкам компании, потребуется десять лет, чтобы научить команду из скульпторов, резчиков, кровельщиков и других специалистов.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери был поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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