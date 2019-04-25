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В Нидерландах гаргулью для Нотр-Дама напечатали на 3D-принтере

Нидерландская компания Concr3de, которая занимается 3D-печатью, предложила восстановить части собора Нотр-Дам на принтере и уже напечатала первую гаргулью

Об этом сообщает издание DeZeen.

Для печати Стрикс - крылатого демона, сидящего на крыше готического собора в Париже, - использовали смесь известняка и золы, аналогичную найденной после пожара. Таким образом компания предлагает ускорить реконструкцию.

"Разве копия - это не обычная подделка? Такая копия, как будто пожара никогда не было, стала бы исторической фальсификацией", - считает архитектор Эрик Геберс.

Известняк для строительства собора добывали из рудников - теперь на их месте стоит Париж, и использовать такую ​​же породу невозможно. Именно она придает теплый кремово-серый цвет парижским зданиям.

3D-печать позволила бы использовать оригинальный материал при реконструкции. Для этого подойдет даже поврежденный огнем известняк.

Геберс уверен, что напечатать потерянные элементы дешевле, чем вырезать новые из камня. В Concr3de ​​считают, что найти квалифицированных мастеров будет еще труднее, чем материал. По оценкам компании, потребуется десять лет, чтобы научить команду из скульпторов, резчиков, кровельщиков и других специалистов.

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