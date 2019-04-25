Уже не "Владимир": Зеленский переименовал страницу Facebook в день принятия закона о языке
25 апреля победитель второго тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский переименовал свою страницу в социальной сети Facebook с названия на русском языке "Владимир Зеленский" на украинское название "Володимир Зеленський ".
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Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации проанализирует закон об обеспечении функционирования государственного языка и будет "реагировать в соответствии с конституционными полномочиями".
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