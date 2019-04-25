Уже не "Владимир": Зеленский переименовал страницу Facebook в день принятия закона о языке

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации проанализирует закон об обеспечении функционирования государственного языка и будет "реагировать в соответствии с конституционными полномочиями".