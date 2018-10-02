Штраф за отказ обслуживать на украинском. Что может изменить закон о языке

2 октября, 2018, 14:45

Ульяна Букатюк

Уже на этой неделе Рада может принять закон о государственном языке в первом чтении. Зачем нам такой закон и что он должен изменить

В четверг, 4 октября парламент должен рассмотреть законы об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в первом чтении. Таких в Раде зарегистрировано целых четыре. Зачем они и о чем идет речь в этих законопроектах

Почему нужен новый закон

До 2012 года языковой вопрос в Украине регулировал Закон УССР "О языках в Украинской ССР". Однако 3 июля 2012 года произошло поворотное событие - Рада приняла скандальный "закон Кивалова-Колесниченко" (Кико), который фактически сделал российский вторым государственным.

Напомним, согласно ему, украинский язык формально оставалась государственным, однако для 18 языков (среди них первая в списке - русский) обеспечивался статус региональных или языков нацменьшинств.

На территории, где более 10% населения являются носителями такого языка (или того меньше), органы местного самоуправления могут вести делопроизводство на региональном языке. Более того, "в местах компактного проживания его носителей местная власть обязана владеть этим языком.

Такие же нормы бюллетеней для выборов и референдумов, работы судов и органов следствия, СМИ, науки, образования, культуры и тому подобное.

Законопроекта не было в повестке дня, никто не голосовал за его внесение на рассмотрение Рады. Более 2 тыс. поправок, внесенных в частности, авторами законопроекта ко второму чтению народные избранники проигнорировали, сравнительной таблицы от парламентского комитета не было. То есть, регламент голосования абсолютно нарушен.

После принятия крылатым стал комментарий одного из спикеров "регионалов" Михаила Чечетова: "Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах".

Такая наглость возмутила общество и вызвало многочисленные протесты. Под Украинским домом в Киеве защитники украинского языка устроили бессрочный протест и голодовку. Тогда же произошли первые серьезные столкновения с "Беркутом", когда спецотряд не смог убрать активистов из-под здания, чтобы провести там большую пресс-конференцию Виктора Януковича. Кстати, пресс-конференция так и не состоялась, и больше Янукович не делал ни одной пресс-конференции вплоть до бегства в Ростов в 2014 г. Фактически, эти события стали предвестниками Майдана и первой "репетицию" будущих столкновений общества с режимом Партии регионов.

Тем не менее и спикер Литвин и президент Янукович закон подписали и уже 10 августа 2012 года он вступил в силу.

Отменить закон Кико Рада взялась на "революционной волне" уже 23 февраля 2014 года. Парламент проголосовал за отмену, однако исполняющий обязанности президента на тот момент Александр Турчинов решение не подписал, чтобы не вызвать "обострение социальной напряженности". Это впрочем не помешало российским и части украинских СМИ запустить мощную волну пропаганды.

С февраля закон Колесниченко-Кивалова "завис". В июле 2014 года 57 нардепов обратились в Конституционный суд с намерением признать закон Кико неконституционным.

Рассмотрение дела три раза переносился. Лишь 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "О принципах государственной языковой политики" неконституционным. Впрочем КСУ фактически отказался оценивать закон по существу, отменив его через процедурные нарушения во время его принятия.

Как регулируется языковой вопрос сейчас

Формально получается, что языковую политику в стране сейчас должен был бы снова регулировать закон УССР, однако это юридически спорный вопрос, учитывая то, что Конституционный суд в решении обошел эту проблему.

Фактически после отмены Конституционным судом антиукраинского закона Кивалова-Колесниченко образовался правовой вакуум.

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что необходимо срочное принятие нового закона, поскольку сейчас языковую политику регулирует исключительно статья 10 Конституции: "Это означает, что фактически к моменту принятия нового закона об украинском как государственном вопрос языковой политики вообще никаким образом не регламентируется, кроме самой Конституции Украины, которая определяет, что государственным языком является украинский".

Более того, в Конституции говорится о том, что применение языков в Украине должно определяться законом.

Отсутствие закона о языке приводит к повышенной конфликтности, а и распространяется на все нерегулируемые сферы.

"Нерешенность языкового вопроса и значительная поддержка украинского языка среди сторонников патриотических сил с высокой вероятностью приведут к противостояния патриотических сил во время избирательной кампании – каждый будет пытаться доказать свою большую любовь к языку и критиковать конкурентов. Такая взаимная борьба между патриотическими силами вероятно уменьшит активность патриотического электората на выборах, что увеличивает вероятность антиукраинского реванша", - объясняют необходимости урегулирования вопроса авторы законопроекта 5670-д .

Еще одна причина, почему проблема регулирования языкового вопроса такая насущная, - будущий состав парламента. "Судя по текущим социологических опросам, качество следующего созыва депутатов может быть существенно ниже. Девятый созыв, вероятно, будет перенасыщен популистами разных мастей; также, очевидно, значительно усилят свое присутствие пророссийские проекты", - объясняет политолог Сергей Стуканов.

"Принять законопроект в поддержку государственного украинского языка такому составу Рады будет нереально."- уверен Стуканов. - "Более того, невозможными станут даже маленькие шаги на отраслевом уровне, которые будут соприкасаться с бешеным сопротивлением оппортунистов".

Готовы ли украинцы

И актуальны ли изменения языкового законодательства, ведь вопрос языка часто использовали в Украине как инструмент манипуляций?

"Навязанный украинскому политикуму тезис, что закон о государственном языке якобы приведет к противостоянию в обществе, является безосновательным", - утверждают создатели законопроекта 5670-д.

В подтверждение того, что общество давно созрело для четкого нормирования статуса украинского языка, они приводят данные социологии. В частности, опрос Киевского международного института социологии по май 2017 свидетельствует: 64% респондентов уверены, что государство должно поддерживать в первую очередь украинский язык, 19% – "все языки в одинаковой степени", 2% – русский язык.

Также опрос КМИС демонстрирует пока что отставание в доле употребления украинского языка. Так, 50% респондентов отметили, что дома общаются только или преимущественно на украинском языке, тогда как на работе или учебе (среди тех, кто работает или учится) – только 39%. Такой разрыв характерен почти для всех регионов страны. То есть люди, которые говорят на украинском дома, не могут свободно пользоваться им на работе, в ресторане или в спортивной секции для детей.

Как предлагают регулировать языковой вопрос

Сейчас в Парламенте зарегистрировано целых четыре законодательные инициативы (законопроекты №5556, №5669, №5670 и №5670-д ), призванные урегулировать языковой вопрос. Как они отличаются

Проект Закона о языках в Украине №5556 от декабря 2016 года. Инициатива 33 депутатов, в частности Ярослава Лесюка, Игоря Васюника, Оксаны Билозир. Документ определяет порядок применения государственного языка как рабочего языка, языка актов и делопроизводства органов государственной власти, язык Вооруженных сил Украины, политических партий и организаций, а также обязывает власти, публичных лиц и предприятия пользоваться именно им. Проект Закона о функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине №5669 от января 2017 года. Законопроект обязывает всех претендентов на украинское гражданство, а также кандидатов на высокие государственные должности сдать госэкзамен на знание языка. Действие законопроекта не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу приватного общения между лицами.

Также документ предусматривает создание Нацкомиссии по стандартам государственного языка. Ведомство должно выписать новые правила использования украинского языка. Также законопроект предусматривает инспектирование чиновников на знание языка и административную ответственность, штрафования за несоблюдение языковых норм. 3. Проект Закона о государственном языке №5670 от января 2017. В авторах 33 депутаты из разных фракций (в частности, Оксана Сыроед, Анна Гопко, Леонид Емец и др). Документ предусматривает, что все представители госвласти в рабочее время обязаны общаться на украинском языке. Работники сферы обслуживания (продавцы, официанты) должны перейти на украинский по первому же требованию клиента.

В театре спектакли должны ставиться исключительно на украинском языке или с субтитрами на украинском. За игнорирование закона - штраф до 6,8 тысячи гривен. А за публичное неуважение к государственному языку - тюремное заключение до 3 лет. Одна из наиболее противоречивых норм за чистотой языка должен следить "языковой" омбудсмен, а помогать ему в этом - 27 "языковых" инспекторов. 4. Проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 5670-д от июня 2017. Самый полный и наиболее поддержанный. Сейчас законопроект содержит 60 статей, вносит изменения в более чем 50 законодательных актов и охватывает более 30 различных сфер общественную жизнь. Под проектом закона уже подписались 76 нардепов и поддержали 70 общественных объединений.

По оценкам экспертов, именно 5670-д имеет больше шансов на принятие в первом чтении уже в четверг, 4 октября. Ведь является наиболее комплексным.

Прежде всего, украинский язык определяется единственным государственным и приравнивается к гимну, флагу и гербу. Поэтому публичное унижение или неуважение украинского языка приравнивается к надругательству над государственными символами. Вопрос языков нацменьшинств законопроект не затрагивает вообще.

Во-вторых, все граждане Украины должны иметь свободные возможности, чтобы овладеть украинским языком. Для получения высоких должностей во властных структурах, медицинских, образовательных или юридических заведениях от претендента требуется свободно владеть государственным языком.

В-третьих, предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка (определяет правописание и стандарты) и Центра украинского языка (проводит экзамены по государственному языку и выдает государственные сертификаты об уровне владения государственным языком).

В-четвертых, за злостное невыполнение закона предусмотрена ответственность. Для этого должны быть созданы должности Уполномоченного по защите государственного языка и Служба языковых инспекторов. Именно они должны контролировать выполнение закона и рассматривать обращения граждан.

"Закон не посягает на привычные языковые практики большинства населения, а наоборот обеспечивает полноценную возможность выбора языка общения для граждан, устраняет преграды, создает комфорт для перехода на украинский, но не заставляет", - объясняют преимущества законотворцы 5670-д .- "Он ограничит языковой комфорт только тех поставщиков услуг при исполнении должностных обязанностей, которые до сих пор не обращали внимания на языковые права граждан/потребителей".