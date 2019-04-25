Рада ужесточила наказание за незаконную вырубку леса
За принятие соответствующего законопроекта №10201-1 в целом проголосовал 241 народный депутат, передает Бизнес-Цензор .
Согласно пояснительной записке к документу, основными целями законопроекта определено повышение эффективности охраны и защиты лесов от незаконных рубок и предотвращение незаконного экспорта древесины.
Как указывают авторы законопроекта, одним из самых опасных нарушений в сфере охраны лесов считается незаконная вырубка.
Уголовная ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 246 Уголовного кодекса Украины. Однако сейчас для привлечения лица к уголовной ответственности по статье 246 УК необходимо, чтобы его действиями был причинен ущерб на сумму, превышающую 1,92 млн грн, что примерно соответствует стоимости 292 кубометров древесины или незаконной рубки около 1 га леса.
Новым законом этот порог снижен до 306 грн.
Кроме того, аналогичная коррекция внесена в примечание к статье 201-1 Уголовного кодекса Украины (контрабанда леса-кругляка), где сумма существенного ущерба снижена до 340 грн.
Также законом вдвое увеличены административные штрафы за правонарушения в сфере лесопользования.
Так, размер штрафа за незаконную рубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка для граждан повышен до 510-1020 грн для должностных лиц - до 2 550-5 100 грн.
Штраф за уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений составит от 510 до 765 грн для граждан и от 1020 до 1530 грн для должностных лиц.
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Напомним, в 2018 году воссоздано лесов на площади 43,7 тыс. га , при том что в 2017 году площадь сплошных срубов составляла 40 тыс. Га - это рекорд за последние годы.
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Согласно исследованиям британской неправительственной организации Earthsight, которая исследовала 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 г.
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К тому же, по оценкам исследователей, 40% этого леса было вырублено или продано незаконно.
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С начала года вступил в силу закон об усилении мер против уничтожения лесов.
- Из-за принятого с ошибкой прошлого года закона об усилении ответственности за незаконную вырубку меньшей мере 31 уголовное дело закрыли в Украине с начала 2019 года.
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