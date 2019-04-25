Рада ужесточила наказание за незаконную вырубку леса

25 апреля, 2019, 17:25

Парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов"

За принятие соответствующего законопроекта №10201-1 в целом проголосовал 241 народный депутат, передает Бизнес-Цензор .

Согласно пояснительной записке к документу, основными целями законопроекта определено повышение эффективности охраны и защиты лесов от незаконных рубок и предотвращение незаконного экспорта древесины.

Как указывают авторы законопроекта, одним из самых опасных нарушений в сфере охраны лесов считается незаконная вырубка.

Уголовная ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 246 Уголовного кодекса Украины. Однако сейчас для привлечения лица к уголовной ответственности по статье 246 УК необходимо, чтобы его действиями был причинен ущерб на сумму, превышающую 1,92 млн грн, что примерно соответствует стоимости 292 кубометров древесины или незаконной рубки около 1 га леса.

Новым законом этот порог снижен до 306 грн.

Кроме того, аналогичная коррекция внесена в примечание к статье 201-1 Уголовного кодекса Украины (контрабанда леса-кругляка), где сумма существенного ущерба снижена до 340 грн.

Также законом вдвое увеличены административные штрафы за правонарушения в сфере лесопользования.

Так, размер штрафа за незаконную рубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка для граждан повышен до 510-1020 грн для должностных лиц - до 2 550-5 100 грн.

Штраф за уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений составит от 510 до 765 грн для граждан и от 1020 до 1530 грн для должностных лиц.

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