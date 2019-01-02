В 2018 году в Украине рекордно восстановили леса, - Гослесагентство

2 января, 2019, 17:18

В 2018 году восстановили лесов на площади 43,7 тыс. га, при том что в 2017 году площадь сплошных срубов составляла 40 тыс. га

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

В Украине в 2018 году восстановили лесов на 43,7 тыс. гектаров, подчиненных Гослесагентству, общая площадь которых составляет 7,6 млн га (73% всего лесного фонда Украины).

"Восстановление лесов в 2018 году происходило, в большинстве, на местах сплошных срубов 2017 года. В 2017 году площадь сплошных срубов составляла 40 000 гектаров. В 2018 году восстановили лесов на площади 43 700 гектаров (создано новых лесов - 1,9 тыс. га) ", - говорится в сообщении.

В профильном ведомстве отметили, что в 2017 году произошло значительное уменьшение площади срубов от сплошных рубок при заготовке древесины. Такое уменьшение обусловлено Санитарными правилами в лесах Украины, которыми и было предусмотрено ограничение применения сплошных санитарных рубок.

"Согласно законодательству, предоставляется два года, в течение которых необходимо воссоздать лес на месте сплошных срубов. Такой период обусловлен необходимостью подготовки почвы и других мероприятий для высадки леса или содействие его естественному возобновлению", - акцентировали в Гослесагентстве.

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Отмечается, что объемы восстановления лесов за последние пять лет составляли 251 тыс. гектаров, что на 11% больше площади сплошных срубов (227 тыс. га).