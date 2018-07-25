Контрабанда леса. Почему незаконно вырубают Карпаты и как это хотят изменить

25 июля, 2018, 13:29

Ульяна Букатюк

То, что вывозят у нас как дрова, после пересечения границы с ЕС становится превосходной древесиной. И масштабы такой “магии” - колоссальные. Почему так происходит и можно ли изменить ситуацию

Тему незаконной вырубки леса в последние недели активно обсуждают как в соцсетях, электричках и на кухнях, так и во властных кабинетах. Премьер-министр объявил войну контрабанде леса, а Президент наложил вето на законопроект, который предлагает уголовную ответственность за незаконную вырубку.

Действительно ли вырубка украинских лесов приобрела катастрофические масштабы и почему мораторий не защитил Карпаты от “облысения”?

Кому выгодно

Уже вскоре в Киеве появятся первые магазины известных международных брендов ИКЕА и H&M. И, вполне вероятно, что мебель или украшения, которые вы там приобретете, будут изготовлены из украинской древесины, которая попала в ЕС нелегально.

О такой вероятности свидетельствуют результаты исследования британской неправительственной организации Earthsight, которая исследовала 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины.

В Earthsight утверждают, что украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, перешагнув отметку в 1 млрд евро в 2017 г.

К тому же, по оценкам исследователей, 40% этого леса было вырублено или продано незаконно.

Из Украины в страны ЕС импортируется незаконного дерева больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Больше, чем из любой другой страны мира, утверждают исследователи.

Это при том, что в Евросоюзе с 2013 г. действует Регламент ЕС, устанавливающий критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС, — EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, а еще требует от импортеров проводить тщательные юридические проверки, чтобы минимизировать риск попадания контрабандной древесины на внутренний рынок Союза.

Впрочем исследователи указывают на неэффективность работы Лесного наблюдательного совета (FSC), который сертифицирует древесину. Опрошенные Earthsight лесники объясняли, что проверки FSC легко обойти и получить нужный сертификат. Поэтому норма EUTR фактически не выполняется.

Earthsight “опозорила” известные международные компании вроде International Paper, Mondi, JAF, Lenzing, Schweighofer, Kronospan, Swiss Krono, Eggert и выше упомянутые ИКЕА и H&M, утверждая, что те поддерживают контрабанду ценных пород древесины с Украины.

Мораторий и тень

Поставки в ЕС так называемой деловой древесины, которая приносит больше всего денег, осуществляют даже несмотря на действие моратория, утверждают исследователи.

Напомним, мораторий на экспорт леса-кругляку действует в Украине с 2015 года. В свое время за отказ его отмены Еврокомиссия отказалась предоставлять Украине транш на сумму 600 млн евро, поскольку мораторий на экспорт является нарушением международных обязательств Украины, в частности, по Соглашению об ассоциации с ЕС и статьей XI:1 Генерального соглашения о тарифах и торговле ВТО 1994 года.

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С ноября 2015 из Украины запрещено вывозить необработанные лесоматериалы (лес-кругляк) всех пород, кроме сосны. А с 1 января 2017 года действует тотальный запрет на экспорт такой древесины. Мораторий должен действовать в Украине 10 лет.

И украинская статистика свидетельствует, что запрет действительно свел экспорт кругляка почти к нулю: если в 2016 году мы продали в ЕС 840 тысяч тонн такого леса, то в 2017 – лишь 2 тысячи тонн.

Но мораторий на экспорт леса никак не ограничивает рубку леса. А она фактически не изменилась.

Поскольку объемы вырубки за время действия моратория не уменьшились, можно говорить о наличии теневых схем поставок в ЕС леса-кругляку, экспорт которого из Украины запрещен, говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций.

Подтверждением этому специалисты приводят расхождение в статистике: с украинской стороны в ЕС в прошлом году завезли 2 тыс. тонн кругляка, а вот Евростат свидетельствует о 477 тыс. необработанной древесины, ввезенной из Украины.

Поэтому статистические данные Украины и ЕС по вывозу леса-кругляка разошлись в 238 раз.

Частично погрешность можно “списать” на разную методологию подсчета в Украине и ЕС, однако трудно поверить в столь большое расхождение в подсчетах.

Куда исчезает лес

По информации Earthsight, для незаконного вывоза леса из Украины преступники пользуются схемой, которую еще в 2011 году создал бывший глава Гослесагентства Виктор Сивец. Напомним, глава агентства времен Януковича сейчас скрывается в РФ.

Согласно схеме, ценный лес подвергают санитарной рубке и оздоровлению. Мол дерево заболело, лучше срубить. В Earthsight посчитали, что санитарная вырубка составляет сейчас 38-44% от общего производства и экспорта леса.

Данные Госстата свидетельствуют даже о больших показателях. В 2017 году объемы заготовки леса в Украине уменьшились на 3,6% и составили 18,9 млн.㎥.

Из них не для пользования вырубили 10,3 млн.㎥. То есть, даже больше половины - 54,5%.

График: Институт экономических исследований и политических консультаций

И срубленный “ради оздоровдення” кругляк на границе маскируют под дрова или другую разрешенную для экспорта продукцию. Согласно отчету эксперта проекта ЕС Правоприменения и управления в лесном секторе (FLEG) Михаила Попкова, экспорт дров в 2016 году вырос на 30% в сравнении с 2015 годом. А потом на границе дрова как в сказке превращаются в ценную древесину.

Незаконные рубки и экономика

Недавно команда Всемирного фонда природы в Украине (WWF ) обнародовала видео масштабов вырубки лесов в Усть-Чернянском лесничестве, снятое с высоты птичьего полета.

Дрон снял около 50 гектаров сплошь срубленного леса. В организации добавили, что деревья здесь начали рубить несмотря на "период тишины" (с 1 апреля до 15 июня рубить запрещено).

По информации Гослесагентства, только в 2017 году в лесном фонде лесохозяйственных предприятий, которые подчинены этому ведомству (это примерно 2/3 лесов Украины), было выявлено 7 тыс. случаев совершения незаконных рубок, в ходе которых заготовлено около 26 тыс.㎥ лесоматериалов. Общая сумма причиненного ущерба государству составила около 157,5 млн гривен.

И дело не только в потерянных деньгах сейчас. Ведь на восстановление насаждений нужно немало времени и сил, в конце концов, лес - это не просто деревья, а целая экосистема, которую порой невозможно восстановить. Следствием такого бездумного уничтожения природы становятся наводнения и другие стихийные бедствия.

Перегруженные лесовозы, чтобы сэкономить на топливе, вдребезги разрушают дороги. А водители даже устраивают гонки, чтобы избежать ответственности.

Часто в сети можно прочитать требования запретить все: рубить, вывозить, делать с лесом хоть что-то. Однако с экономической точки зрения такие ограничения неоправданны.

“Во всем мире леса заготовляются на тех территориях, где они растут, и это абсолютно нормально. Лес, который достиг зрелости необходимого срока, должен быть вырублен. Ведь после этого он превращается в сухостой, где уже не развивается экосистема, а пожароопасность таких участков в разы повышается. К тому же, вырубка перезрелого леса приносит одни убытки”, - объясняет координатор Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли European Business Association Евгений Кузьменко.

На лесную промышленность приходится до 3,6% от ВВП страны, в ней занято 500 тыс. населения. Экспорт древесины ежегодно приносит в бюджет государства до $1,7 млрд.

За лес - в тюрьму

Поэтому самым мудрым решением будет реформировать эту отрасль. В июле 2018 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза лесоматериалов.

Ключевой инициативой законопроекта является усиление ответственности за незаконную вырубку леса и его контрабанде. Злоумышленников предлагают наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если это сделала организованная группа – до 12 лет.

За несанкционированную вырубку и повреждение леса хотят повысить штрафы: с граждан - от 15 до 30 необлагаемых минимумов (510 грн), а с должностных лиц – от 75 до 150 (2550 грн).

Также авторы законопроекта предлагают ограничить внутреннее потребление отечественной древесины в объеме 25 млн ㎥ на год.

Владимир Гройсман поддержал законодательную инициативу и публично включился в борьбу с контрабандой леса. Премьер поручил провести аудит всех лесохозяйств, найти виновных и обязал “Укрзализныцю” делать фото во время вывоза леса и передавать их в Нацполицию, ГФС и Госаудитслужбу.

Но Президент, несмотря на поддержку защиты леса, наложил вето на проголосованный в Раде законопроект.

Депутаты радикальной партии, являются создателями законопроекта, обвинили Порошенко в антигосударстенности и содействию контрабандистам:

"Вето Президента на запрет экспорта дров, под видом которых в ЕС незаконно везут украинский лес - большой подарок" черным лесникам ", контрабандистам леса и европейским конкурентам украинских деревообработчиков. И откровенную пощечину украинским производителям и обществу в целом", - считает член РПР Виктор Галасюк.

Однако не все так однозначно. Дело в том, что в заключительных положениях законопроекта прописано установление 8-летнего запрета на вывоз из Украины топливной древесины. А такой шаг может в очередной раз ухудшить наши отношения с ЕС, ведь фактически расширяет границы моратория, против которого выступает Союз.

Свое решение Порошенко объяснил тем, что он против лоббистских схем, которые нарушают условия зоны свободной торговли с ЕС.

"Президент наложил вето на консервацию схем и обогащения их выгодополучателей. Ведь его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за рубки - эти изменения и Президент, и Правительство поддерживают. - объясняет решение гаранта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. - "Да, необходимо решать проблему через жесткий учет древесины, повышение уголовной ответственности за незаконные вырубки и" черный "продажа через приоритизации экологических задач. И это ни у кого не вызывает возражений ".

В предложении Президента к проголосованому закону Порошенко предлагает исключить пункт 2 раздела II, чтобы защитные меры по сохранению украинских лесов соответствовали международным обязательствам Украины.

Теперь, согласно ч.2 Ст 94 КУ, результаты голосования Парламента отменены, поэтому законопроект с предложениями президента ВРУ должна рассмотреть повторно и вне очереди.