 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина незаконно вывозит лес в Европу поставщикам Ikea и H&M - исследования Earthsight

Украина незаконно вывозит в Европу больше древесины, чем любая другая страна, при этом среди покупателей - поставщики Ikea и H&M

Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

Так, во время действия моратория на вырубку леса в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

Отмечается, что после введения в Украине моратория на экспорт леса-кругляка на первом месте среди импортеров украинского дерева оказалась компания Egger, второй в мире по объемам производитель деревянных панелей, и ее два ближайших конкурента - Kronospan и Swiss-Krono, а также польская целлюлозная фабрика, которая входит в самую большую в мире бумажную корпорацию International Paper.

При этом в ЕС поступает не только незаконно вырубленная, но и незаконно экспортированная древесина, в том числе и тот самый лес-кругляк, экспорт которого в Украине под мораторием.

В частности, исследователи зафиксировали поставки украинского кругляка чешским целлюлозным заводам, один из которых принадлежит транснациональной корпорации Mondi (производит бумажную упаковку), а другой - производителю вискозы компании Lenzing.

"Несмотря на размеры этих компаний, в ЕС их названия мало кто слышал. Но большинство европейских потребителей купят продукцию, произведенную из поставленного ими сырья. Древесину румынской фабрики Schweighofer используют для производства товаров, продаваемых в Ikea", - говорится в исследовании.

Уточняется, что Egger, Swiss-Krono и Kronospan не только являются поставщиками Ikea, но и поставляют большую часть пиломатериалов, деревянных плит и полов, которые продают сети DIY Wickes и Homebase в Великобритании, компании Hagebau, Obi и Hornbach в Центральной Европе и французские сети Leroy Merlin и Castorama.

International Paper выпускает бумагу для HP, Canon и Xerox, который продают в супермаркетах по всей Европе. Одежду, произведенную из волокна Lenzing, продают в большинстве сетевых магазинов одежды ЕС, включая H&M.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать