Украина незаконно вывозит лес в Европу поставщикам Ikea и H&M - исследования Earthsight

15 июля, 2018, 14:30

Украина незаконно вывозит в Европу больше древесины, чем любая другая страна, при этом среди покупателей - поставщики Ikea и H&M

Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

Так, во время действия моратория на вырубку леса в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

Отмечается, что после введения в Украине моратория на экспорт леса-кругляка на первом месте среди импортеров украинского дерева оказалась компания Egger, второй в мире по объемам производитель деревянных панелей, и ее два ближайших конкурента - Kronospan и Swiss-Krono, а также польская целлюлозная фабрика, которая входит в самую большую в мире бумажную корпорацию International Paper.

При этом в ЕС поступает не только незаконно вырубленная, но и незаконно экспортированная древесина, в том числе и тот самый лес-кругляк, экспорт которого в Украине под мораторием.

В частности, исследователи зафиксировали поставки украинского кругляка чешским целлюлозным заводам, один из которых принадлежит транснациональной корпорации Mondi (производит бумажную упаковку), а другой - производителю вискозы компании Lenzing.

"Несмотря на размеры этих компаний, в ЕС их названия мало кто слышал. Но большинство европейских потребителей купят продукцию, произведенную из поставленного ими сырья. Древесину румынской фабрики Schweighofer используют для производства товаров, продаваемых в Ikea", - говорится в исследовании.

Уточняется, что Egger, Swiss-Krono и Kronospan не только являются поставщиками Ikea, но и поставляют большую часть пиломатериалов, деревянных плит и полов, которые продают сети DIY Wickes и Homebase в Великобритании, компании Hagebau, Obi и Hornbach в Центральной Европе и французские сети Leroy Merlin и Castorama.

International Paper выпускает бумагу для HP, Canon и Xerox, который продают в супермаркетах по всей Европе. Одежду, произведенную из волокна Lenzing, продают в большинстве сетевых магазинов одежды ЕС, включая H&M.