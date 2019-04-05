Через принятого закона в Украине закрывают уголовные дела о незаконной вырубке леса

5 апреля, 2019, 17:11

Из-за принятого с ошибкой в прошлом году закона об усилении ответственности за незаконную вырубку менее 31 уголовное дело закрыли в Украине с начала 2019 года

Об этом сообщили активисты и народные депутаты во время пресс-конференции в "Украинском кризисном медиа-центре".

Активисты указывают на то, что в принятом Радой законе содержится норма, по которой уголовную ответственность за незаконную вырубку леса предусматривают только в случае причинения существенного вреда окружающей среде, которая составляет 2 тыс. необлагаемых минимумов.

"При этом ошибочно или умышленно не учли, что в уголовном законодательстве необлагаемый минимум составляет не 17 грн, а 960 грн. Как следствие, сейчас декриминализированы все незаконные рубки, где нанесенный ущерб составляет менее 2 млн грн", - говорится в заявлении активистов.

Они отмечают, что в дальнейшем количество закрытых уголовных дел будет только расти, что означает, что незаконные лесорубы уйдут от ответственности за преступления.

"Несовершенное решение парламента, которое имело целью повысить ответственность за незаконную вырубку и контрабанду леса, привело к своеобразной амнистии для "черных" лесорубов. В текущих условиях за ущерб менее чем на 2 млн грн предполагается только административный штраф. Нужно срочно найти техническое решение проблемы", - сообщил народный депутат Украины Остап Еднак.

Активисты предлагают решить эту проблему, приняв уточняющие законы об определении размера существенный вред окружающей среде. Также там предлагают увеличить административный штраф за первую вырубку не менее чем в 10 раз.

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