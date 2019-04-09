Азар принес победу "Челси" в АПЛ и рассказал о трансфере в "Реал"
Об этом сообщает BBC.
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" одолел "Вест Хэм" (2: 0) благодаря дублю Эдена Азара (на 24-й и 90 минутах).
После игры бельгиец рассказал о своем возможном трансфере в "Реал".
"Фанаты "Вест Хэма" пели, что летом я пойду в "Реал"? Это не так. Сейчас я сконцентрирован на "Челси" - до конца сезона. Хочу, чтобы мы финишировали в первой четверке и преуспели в Лиге Европы. Нам еще многое предстоит сделать, и тогда мы посмотрим. Мы набрали хороший ход, выиграли три матча подряд. Для психологической устойчивости важно продолжать в том же духе. Топ-4 и Лига Европы - наши цели. Мы должны добиться успеха в обоих турнирах, и мы можем это сделать", - заявил Азар.
- Лондонский "Челси" хочет от мадридского "Реала" более 100 млн евро за бельгийского полузащитника Эдена Азара.
- Бельгийский футболист "Челси" Эден Азар согласовал с испанским "Реалом" условия личного контракта.
- Мадридский "Реал" готов выложить 115 млн евро за лидера "Челси" бельгийца Эдена Азара.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-