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"Динамо" - "Шахтер": как стюарды ловили на поле полуобнаженного фаната


фото: footboom.com
В матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Шахтер" на поле выбежал болельщик, что повлекло остановку игры

Фотографии со стрикером выложены на FootBoom.

"В то время, как футболисты соревновались в том, кто сыграет наименее рискованно, болельщики пытались внести хоть какое-то разнообразие. Были "заряды", были файеры, было даже выбегание на поле, из-за которого главному арбитру матча Виталию Романову пришлось остановить игру", - говорится в сообщении на сайте.

Инцидент произошел в первом тайме. Фанат был в форме киевского "Динамо", затем он снял футболку.

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