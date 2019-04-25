"Динамо" - "Шахтер": как стюарды ловили на поле полуобнаженного фаната

25 апреля, 2019, 12:42

В матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Шахтер" на поле выбежал болельщик, что повлекло остановку игры

Фотографии со стрикером выложены на FootBoom.

"В то время, как футболисты соревновались в том, кто сыграет наименее рискованно, болельщики пытались внести хоть какое-то разнообразие. Были "заряды", были файеры, было даже выбегание на поле, из-за которого главному арбитру матча Виталию Романову пришлось остановить игру", - говорится в сообщении на сайте.

Инцидент произошел в первом тайме. Фанат был в форме киевского "Динамо", затем он снял футболку.