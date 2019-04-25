"Динамо" - "Шахтер": как стюарды ловили на поле полуобнаженного фаната
25 апреля, 2019, 12:42
В матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Шахтер" на поле выбежал болельщик, что повлекло остановку игры
Фотографии со стрикером выложены на FootBoom.
"В то время, как футболисты соревновались в том, кто сыграет наименее рискованно, болельщики пытались внести хоть какое-то разнообразие. Были "заряды", были файеры, было даже выбегание на поле, из-за которого главному арбитру матча Виталию Романову пришлось остановить игру", - говорится в сообщении на сайте.
Инцидент произошел в первом тайме. Фанат был в форме киевского "Динамо", затем он снял футболку.
- Напомним, 24 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
- Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса , который в компенсированное время не реализовал пенальти.
- Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пенальти в матче 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" был несправедливым .
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