На чемпионский бой с Джошуа осталось два претендента

25 апреля, 2019, 13:34

Промоутер Эдди Хирн назвал имена основных претендентов на поединок против обладателя трех поясов супертяжелого дивизиона Джошуа

Британского промоутера цитирует BoxingScene.

"Мне нравятся Энди Руис и Майкл Хантер. Думаю, что эти ребята могут провести хорошие бои. Руис - парень с характером. Может, он и не выглядит таким атлетом, но это сильный подонок, мексиканец, у него быстрые руки. Хантер - очень техничный боксер, которого крайне сложно победить. Майкл отличился серией побед, на нем может поскользнуться любой. Есть и другие ребята, которые хотят выйти на ринг. Но для них это лишь вопрос денег, мне кажется, на самом деле они не хотят драться. А для меня важно организовать классный бой для Джошуа. В Madison Square garden будет 20 тыс. человек, бой должен быть настоящим", - сказал Хирн.

Джошуа является чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (ИBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).