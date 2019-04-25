На чемпионский бой с Джошуа осталось два претендента
Британского промоутера цитирует BoxingScene.
"Мне нравятся Энди Руис и Майкл Хантер. Думаю, что эти ребята могут провести хорошие бои. Руис - парень с характером. Может, он и не выглядит таким атлетом, но это сильный подонок, мексиканец, у него быстрые руки. Хантер - очень техничный боксер, которого крайне сложно победить. Майкл отличился серией побед, на нем может поскользнуться любой. Есть и другие ребята, которые хотят выйти на ринг. Но для них это лишь вопрос денег, мне кажется, на самом деле они не хотят драться. А для меня важно организовать классный бой для Джошуа. В Madison Square garden будет 20 тыс. человек, бой должен быть настоящим", - сказал Хирн.
Джошуа является чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (ИBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
- 23 апреля стало известно, что британский тяжеловес Джошуа может провести следующий бой против бывших соперников украинцев Александра Усика и Виталия Кличко.
- 17 апреля следующего соперника британского тяжеловеса Джошуа американца Джаррелла Миллера поймали на употреблении допинга.
- 18 апреля сопернику чемпиона мира в супертяжелом весе британцу Энтони Джоуша американцу Джарреллу Миллеру не выдали лицензию на бой из-за допинга.
- Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что американский тяжеловес Джаррелл Миллер своим поведением заслужил проблемы с допингом .
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