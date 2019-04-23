Карма существует: Джошуа отреагировал на положительный допинг-тест соперника

23 апреля, 2019, 12:55

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что американский тяжеловес Джаррелл Миллер своим поведением заслужил проблемы с допингом

Об этом сообщает Mиrror.

"Надеюсь, что все усвоят урок, карма существует. То, что ты делаешь, обязательно вернется. Думаю, он сам навредил себе всеми словами, нужно относиться с уважением. Я понимаю, что мы говорим о бое, но нужно быть почтительным, он себя вел иначе. В спорте лжецы будут обнаружены, а трудолюбивые ребята, которые всегда стремятся к высшим достижениям, окажутся на вершине", - сказал Джошуа.

По словам британского тяжеловеса, Миллер поплатился за резкие высказывания перед боем.

"Я не хотел много говорить о Миллере, потому что не считаю правильным бить лежачего. Однако перед боем во время пресс-конференций он наговорил много всего. Я хотел сломать ему челюсть", - заявил Джошуа.