Карма существует: Джошуа отреагировал на положительный допинг-тест соперника
Об этом сообщает Mиrror.
"Надеюсь, что все усвоят урок, карма существует. То, что ты делаешь, обязательно вернется. Думаю, он сам навредил себе всеми словами, нужно относиться с уважением. Я понимаю, что мы говорим о бое, но нужно быть почтительным, он себя вел иначе. В спорте лжецы будут обнаружены, а трудолюбивые ребята, которые всегда стремятся к высшим достижениям, окажутся на вершине", - сказал Джошуа.
По словам британского тяжеловеса, Миллер поплатился за резкие высказывания перед боем.
"Я не хотел много говорить о Миллере, потому что не считаю правильным бить лежачего. Однако перед боем во время пресс-конференций он наговорил много всего. Я хотел сломать ему челюсть", - заявил Джошуа.
- 17 апреля следующего соперника британского тяжеловеса Джошуа американца Джаррелла Миллера поймали на употреблении допинга.
- 18 апреля сопернику чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джоуша американцу Джарреллу Миллеру не выдали лицензию на бой из-за допинга .
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