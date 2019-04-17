Следующего соперника Джошуа поймали на допинге
Об этом сообщает ESPN .
Джаррелл Миллер перед предстоящим боем с чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Джошуа сдал положительный допинг-тест.
В пробах американского боксера обнаружено запрещенное вещество ендуробол. Допинг-тест 20 марта провели сотрудники VADA (волонтерской антидопингового агентства).
Ендуробол находится в списке запрещенных препаратов и классифицируется как метаболический модулятор. Спортсмены используют его с целью помочь себе в потере жира или для повышения выносливости.
Миллер предоставит объяснения перед Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и с большой вероятностью не получит лицензии на бой.
Если это произойдет, то 1 июня соперником Джошуа станет кубинец Луис Ортис.
- Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа имел получить за поединок с американцем Джаррелл Миллером $ 32 млн .
- Джаррелл Миллер пообещал отобрать чемпионские титулы в Джошуа.
- 26 февраля Джаррелл Миллер обвинил чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа в применении запрещенных препаратов .
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