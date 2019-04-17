Следующего соперника Джошуа поймали на допинге

17 апреля, 2019, 11:05

Следующего соперника британского тяжеловеса Джошуа американца Джаррелл Миллера поймали на употреблении допинга

Об этом сообщает ESPN .

Джаррелл Миллер перед предстоящим боем с чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Джошуа сдал положительный допинг-тест.

В пробах американского боксера обнаружено запрещенное вещество ендуробол. Допинг-тест 20 марта провели сотрудники VADA (волонтерской антидопингового агентства).

Ендуробол находится в списке запрещенных препаратов и классифицируется как метаболический модулятор. Спортсмены используют его с целью помочь себе в потере жира или для повышения выносливости.

Миллер предоставит объяснения перед Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и с большой вероятностью не получит лицензии на бой.

Если это произойдет, то 1 июня соперником Джошуа станет кубинец Луис Ортис.