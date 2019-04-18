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В Джошуа сорвался бой с Миллером из-за допинга соперника


фото: Connect Nigeria
Сопернику чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джоуша американцу Джаррелл Миллеру не выдали лицензию на бой из-за допинга

Об этом сообщает iSport.ua.

Запланированный на 1 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden бой между Джарреллом Миллером и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации), WBO (Всемирной боксерской организации) Джошуа не состоится.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отказала в лицензии американцу после проваленного допинг-теста.

"NYSAC не приняла запрос Джарелла Миллера о выдаче ему боксерской лицензии. Причина - использование запрещенных препаратов, он нарушил антидопинговые правила. На данный момент мы все сказали", - говорится в сообщении организации.

Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что он даже не думал о переносе или отмене поединка, ведь уже продано приличное количество билетов.

"Шоу продолжается. У нас не было и мысли, чтобы переносить или отменить поединок. Ведь уже продано более 17 тыс. билетов. Из Британии прилетит не менее 10 тыс. фанатов, о какой отмене может идти речь? Это даже не обсуждается. Нам просто необходимо найти качественного соперника. Да и люди покупали билеты не из-за Миллера, а из-за Джошуа. Это шоу Энтони, а не Джаррелла", - сказал промоутер.

Хирн также отметил, что он только за последние сутки связывался с 16 тяжеловесами, однако 10 из них недоступны.

"Мы продолжаем поиск. Естественно, есть список имен, которые интересуют меня и моих деловых партнеров, а именно DAZN, Madison Square Garden и телеканал Sky Sport, больше других. Наша цель - сделать все, чтобы кого-то из бойцов привлечь к бою 1 июня с Джошуа. За минувшие сутки я переговорил с 16 бойцами, однако 10 из них не могут принять участие", - признался Хирн.

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