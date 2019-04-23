Джошуа выбирает между экс-соперниками Кличко и Усика

23 апреля, 2019, 17:29

Британский тяжеловес Джошуа может провести следующий бой против бывших соперников украинцев Александра Усика и Виталия Кличко

Об этом сообщает ESPN.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, назвал боксеров, которые могут заменить Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест.

В шорт-лист вошли бывший соперник Александра Усика американец Майк Хантер и Мануэль Чарр из Германии, который встречался с Виталием Кличко. Также в списке Энди Руис и Тревор Брайан из США, кубинец Луис Ортис и немецкий боксер Агит Кабайел.

Эксперты считают, что самые высокие шансы на бой с Джошуа у Ортиса и Хантера.

Александр Усик победил Майка Хантера в Оксон-Хилле (США) в апреле 2017 г. единогласным решением судей.

Виталий Кличко в сентябре 2012 года в Москве нокаутировал Мануэля Чарра в четвертом раунде в своем заключительном бою в карьере.