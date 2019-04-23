Джошуа выбирает между экс-соперниками Кличко и Усика
Об этом сообщает ESPN.
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, назвал боксеров, которые могут заменить Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест.
В шорт-лист вошли бывший соперник Александра Усика американец Майк Хантер и Мануэль Чарр из Германии, который встречался с Виталием Кличко. Также в списке Энди Руис и Тревор Брайан из США, кубинец Луис Ортис и немецкий боксер Агит Кабайел.
Эксперты считают, что самые высокие шансы на бой с Джошуа у Ортиса и Хантера.
Александр Усик победил Майка Хантера в Оксон-Хилле (США) в апреле 2017 г. единогласным решением судей.
Виталий Кличко в сентябре 2012 года в Москве нокаутировал Мануэля Чарра в четвертом раунде в своем заключительном бою в карьере.
- 17 апреля следующего соперника британского тяжеловеса Джошуа американца Джаррелл Миллера поймали на употреблении допинга.
- 18 апреля сопернику чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джоуша американцу Джаррелл Миллеру не выдали лицензию на бой из-за допинга .
- Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что американский тяжеловес Джаррелл Миллер своим поведением заслужил проблемы с допингом .
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