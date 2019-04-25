Французская полиция начала расследовать причины пожара Нотр-Дама

25 апреля, 2019, 16:40

Французские полицейские начали осматривать собор Нотр-Дам де Пари впервые после пожара

Об этом сообщает Associated Press.

Эксперты из трех полицейских учреждений будут собирать образцы и искать доказательства того, что вызвало пожар.

На прошлой неделе полиция приходила с предыдущим визитом, но не смогла провести тщательный осмотр до тех пор, пока структура собора не была защищена.