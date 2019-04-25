Французская полиция начала расследовать причины пожара Нотр-Дама
25 апреля, 2019, 16:40
Французские полицейские начали осматривать собор Нотр-Дам де Пари впервые после пожара
Об этом сообщает Associated Press.
Эксперты из трех полицейских учреждений будут собирать образцы и искать доказательства того, что вызвало пожар.
На прошлой неделе полиция приходила с предыдущим визитом, но не смогла провести тщательный осмотр до тех пор, пока структура собора не была защищена.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери был поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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