УЕФА назначил новую дату в деле с натурализацией Мораеса
24 апреля, 2019, 09:53
УЕФА определился с новой датой в деле с натурализацией Украиной бразильца Жуниора Мораеса
Об этом сообщает Betnews365 .
Дата дела перенесли с 25 апреля на 2 мая. Причиной переноса называют необходимость одновременного присутствия на заседании представителей всех заинтересованных сторон.
В марте Мораес получил украинский паспорт и сыграл против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1) в квалификации Евро-2020.
Представители этих соперников сборной Украины подали протест в УЕФА на неправильную натурализации бразильца, поскольку тот не проживал до получения гражданства в Украине пять лет на постоянной основе. Во время выступлений за «Динамо» он полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом за неправильной натурализации Жуниора Мораеса.
- Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниор Мораес.
- 28 февраля УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении натурализации бразильца Жуниора Мораеса.
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