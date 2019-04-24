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УЕФА назначил новую дату в деле с натурализацией Мораеса


фото: ffu.ua
УЕФА определился с новой датой в деле с натурализацией Украиной бразильца Жуниора Мораеса

Об этом сообщает Betnews365 .

Дата дела перенесли с 25 апреля на 2 мая. Причиной переноса называют необходимость одновременного присутствия на заседании представителей всех заинтересованных сторон.

В марте Мораес получил украинский паспорт и сыграл против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1) в квалификации Евро-2020.

Представители этих соперников сборной Украины подали протест в УЕФА на неправильную натурализации бразильца, поскольку тот не проживал до получения гражданства в Украине пять лет на постоянной основе. Во время выступлений за «Динамо» он полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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