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Скандал с Мораесом: УЕФА назвал дату рассмотрения дела форварда сборной Украины


фото: 24tv.ua
УЕФА рассмотрит дело о натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса 25 апреля

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

25 апреля состоится заседание Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА по делу о натурализации Жуниора Мораеса. Дело было открыто после протеста федераций футбола Португалии и Люксембурга.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство принял участие в двух матчах отбора Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1). После этого в УЕФА поступили жалобы из-за нарушения регламента при натурализации бразильца.

Португальцы настаивают, что Мораес не имел права играть за сборную Украины, поскольку не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес играет в Украине с 2012 года, но во время выступлений за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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