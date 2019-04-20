Скандал с Мораесом: УЕФА назвал дату рассмотрения дела форварда сборной Украины

20 апреля, 2019, 18:55

УЕФА рассмотрит дело о натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса 25 апреля

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

25 апреля состоится заседание Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА по делу о натурализации Жуниора Мораеса. Дело было открыто после протеста федераций футбола Португалии и Люксембурга.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство принял участие в двух матчах отбора Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1). После этого в УЕФА поступили жалобы из-за нарушения регламента при натурализации бразильца.

Португальцы настаивают, что Мораес не имел права играть за сборную Украины, поскольку не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес играет в Украине с 2012 года, но во время выступлений за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".