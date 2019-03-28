УЕФА открыл дело из-за гражданства Мораеса
28 марта, 2019, 08:42
УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении натурализации бразильца Жуниора Мораеса
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Организация будет расследовать, возможно, незаконное участие Мораеса в матчах за сборную Украины в отборе на Евро-2020 против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1).
Дело было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии.
Будет рассматриваться, соответственно, статья 55 Дисциплинарного регламента УЕФА.
Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный комитета УЕФА, который примет решение по нему на ближайшем заседании.
Дата заседания пока не объявлена.
- 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации Жуниора Мораеса.
- ФФУ отреагировала на информацию о том, что сборной Украины грозит технические поражение из-за Мораеса.
- Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниору Мораесу.
- Футболист "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию с возможным нарушением процедуры получения украинского гражданства.
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