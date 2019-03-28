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УЕФА открыл дело из-за гражданства Мораеса


фото: Reuters
УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении натурализации бразильца Жуниора Мораеса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Организация будет расследовать, возможно, незаконное участие Мораеса в матчах за сборную Украины в отборе на Евро-2020 против Португалии (0: 0) и Люксембурга (2: 1).

Дело было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии.

Будет рассматриваться, соответственно, статья 55 Дисциплинарного регламента УЕФА.

Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный комитета УЕФА, который примет решение по нему на ближайшем заседании.

Дата заседания пока не объявлена.

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