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Люксембург тоже требует засчитать Украине поражение из-за гражданства Мораеса


фото: TheWorldNews
Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниор Мораес

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на RTL.

Президент FLF (Федерации футбола Люксембурга) Поль Филипп заявил, что соответствующая жалоба в УЕФА будет отправлена уже сегодня, 26 марта.

Федерация футбола Люксембурга вслед за своими португальскими коллегами считает, что Украина нарушила правила натурализации футболиста, обращая внимание на то, что Жуниор Мораес ни находился непрерывно на территории Украины в течение 5 лет.

Люксембуржцы отмечают, что и их сборная, и сборная Португалии должны получить по 3 очка за матчи со сборной Украины.

  • 26 марта стало известно, что сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом.
  • Спортивные юристы прокомментировали скандал с натурализацией Жуниора Мораеса и утверждают, что ФИФА руководствуется нормами законодательства Украины.
  • Спортивный юрист Юрий Юрченко отреагировал на возможные технические поражения Украины в отборочных матчах Евро-2020 из-за натурализации Жуниора Мораеса.
  • В Федерации футбола Украины отреагировали на обвинения в нарушении процедуры предоставления украинского гражданства бразильцу Жуниору Мораесу.
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