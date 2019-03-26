Люксембург тоже требует засчитать Украине поражение из-за гражданства Мораеса

26 марта, 2019, 17:08

Федерация футбола Люксембурга требует засчитать сборной Украины поражение в отборочном матче Евро-2020 из-за нарушения в процедуре предоставления гражданства бразильцу Жуниор Мораес

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на RTL.

Президент FLF (Федерации футбола Люксембурга) Поль Филипп заявил, что соответствующая жалоба в УЕФА будет отправлена уже сегодня, 26 марта.

Федерация футбола Люксембурга вслед за своими португальскими коллегами считает, что Украина нарушила правила натурализации футболиста, обращая внимание на то, что Жуниор Мораес ни находился непрерывно на территории Украины в течение 5 лет.

Люксембуржцы отмечают, что и их сборная, и сборная Португалии должны получить по 3 очка за матчи со сборной Украины.