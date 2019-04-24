Прибыль Нафтогаза сократился втрое

24 апреля, 2019, 09:49

НАК Нафтогаз Украины по итогам прошлого года получил чистую прибыль в 13,6 млрд грн, что в 2,9 раза меньше, чем в 2017-м

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эти финансовые результаты подтверждены независимым аудитором Deloitte.

Как объясняют в Нафтогазе, сокращение чистой прибыли связано с тем, что в 2017 году в финотчетности компании были учтены результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн.

В отчетности за 2018 гд, в свою очередь, учли признаны Нафтогазом 4,8 млрд грн НДС на компенсацию по решению арбитража по транзиту газа.

На сокращение прибыли на 10,1 млрд грн повлияло также обеспечение по судебным искам, объясняют в НАК.

Большую часть этой суммы (9,6 млрд грн) составило обеспечения в судебном деле с Укртрансгазом по покрытию разбалансировка в ГТС.

От продажи и поставки природного газа Нафтогаз получил прибыль в размере 5,1 млрд грн.

Ущерб от реализации газа потребителям по ПСО (населения и теплокоммунэнерго) составил 2,9 млрд грн.

А прибыль от реализации газа для других потребителей по нерегулируемым ценам составила почти 8 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, отмечают в Нафтогазе.

Доход от транзита газа по 2018 уменьшился на 2% по сравнению с предыдущим, в основном за счет уменьшения объемов транзита. Прибыль от транзита составляла почти 36,5 млрд грн, что на 1% меньше результата 2017 года.