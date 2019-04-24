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Пожар в Нотр-Дам: Рабочие курили несмотря на запрет


фото: REUTERS
Сотрудники компании, которая устанавливала леса вокруг шпиля, признались полицейским, что они курили на рабочем месте

Об этом передает издание BFMTV.

Компания Le Bras Frères признала и жалеет о том, что некоторые из ее сотрудников не соблюдали запрета на курение на этом месте.

Однако, в компании также отрицают какую-либо связь между недавним пожаром и тем, что сотрудники курили.

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени освобождали себя от запрета на курение, и мы сожалеем об этом. Но я гарантирую, что плохо потушенная сигарета не могла стать причиной пожара в Соборе", - сказал представитель компании.

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