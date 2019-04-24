Пожар в Нотр-Дам: Рабочие курили несмотря на запрет
24 апреля, 2019, 16:20
Сотрудники компании, которая устанавливала леса вокруг шпиля, признались полицейским, что они курили на рабочем месте
Об этом передает издание BFMTV.
Компания Le Bras Frères признала и жалеет о том, что некоторые из ее сотрудников не соблюдали запрета на курение на этом месте.
Однако, в компании также отрицают какую-либо связь между недавним пожаром и тем, что сотрудники курили.
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени освобождали себя от запрета на курение, и мы сожалеем об этом. Но я гарантирую, что плохо потушенная сигарета не могла стать причиной пожара в Соборе", - сказал представитель компании.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, одннако чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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