Окружной админсуд отказался запрещать Авакову возглавлять МВД

24 апреля, 2019, 14:57

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска о запрете Арсену Авакову исполнять обязанности министра внутренних дел

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда в Facebook .

"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о ее необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, говорится в сообщении.

Отмечается, что без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследованием доказательств, имеющих значение для разрешения данного дела, невозможно в данном случае обеспечить иск.

В суде отметили, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы как санкция для ответчика или как способ заставить его действовать определенным образом под угрозой причинения убытков путем принятия мер обеспечения иска.

Истец просил суд признать противоправными действия Авакова, а именно нарушение положений ст.7 закона "О Кабинете министров Украины", касающиеся требований к членам правительства, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что истец просил суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра Владимира Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, не представление в ВРУ представление об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент соответствующее представление.