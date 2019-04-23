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На Порошенко подали первый иск в суд: истец - судья, который недополучил денег

Судья Окружного административного суда города Киева подал в суд на президента Украины Петра Порошенко с требованием признать его бездействие вопреки требованиям закона

Об этом сообщает сайт Окружного админсуда Киева.

Судья судится из-за того, что Порошенко в феврале-марте текущего года не назначил его на должность, из-за чего тот не получил доплаты за этот период.

"Истец обосновал свою позицию тем, что президентом Украины в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", не издан Указ о его назначении на должность судьи, лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет ", - говорится в сообщении.

Истец будет добиваться в суде взыскания в его пользу возмещения недополученных средств.

  • Напомним, ранее Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ начать уголовное производство против главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
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