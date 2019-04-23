Национализация "ПриватБанка": судьи ОАСК требуют открыть дела против Порошенко, Смолия и Петренко
Об этом сообщает сайт Окружного админсуда Киева.
Судьи в своих заявлениях утверждают, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации "ПриватБанка", сделало заявления, которые якобы "является прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность".
Заявители считают, что действия президента Украины, главы НБУ и министра юстиции Украины имеют признаки преступления по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов с использованием своего служебного положения). Санкция по этой статье предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арест до 6 месяцев или до 3 лет лишения свободы.
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Также судьи считают, что действия Порошенко, Смолия и Петренко имеют признаки преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) судьи видят попытки узурпировать судебную ветвь власти и установить над ней контроль.
Кроме того, судьи считают обращение чиновников в Высшую квалификационную комиссию судей Украины нарушающими ч. 2 статьи 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения).
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
- Порошенко созвал совещание СНБО из-за отмены национализации "ПриватБанка".
- Печерский расуд Киева принял решение об отмене обязательств Игоря Коломойского компенсировать государству 9,2 млр грн по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".
- Банки запаслись рекордным объемом наличных из-за ситуации с "ПриватБанком".
- Судья Окружного административного суда города Киева подал в суд на президента Украины Петра Порошенко из-за того, что президент в феврале-марте текущего года не назначил его на должность, из-за чего тот не получил доплаты за этот период.
- Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ начать уголовное производство против глаавы Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
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