Национализация "ПриватБанка": судьи ОАСК требуют открыть дела против Порошенко, Смолия и Петренко

23 апреля, 2019, 12:39

Судьи Окружного админсуда Киева, которые приняли решение о незаконности национализации "ПриватБанка", обратились в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с требованием открыть уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко, главы НБУ Якова Смолия и министра юстиции Павла Петренко

Об этом сообщает сайт Окружного админсуда Киева.

Судьи в своих заявлениях утверждают, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконным национализации "ПриватБанка", сделало заявления, которые якобы "является прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность".

Заявители считают, что действия президента Украины, главы НБУ и министра юстиции Украины имеют признаки преступления по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов с использованием своего служебного положения). Санкция по этой статье предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арест до 6 месяцев или до 3 лет лишения свободы.

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Также судьи считают, что действия Порошенко, Смолия и Петренко имеют признаки преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) судьи видят попытки узурпировать судебную ветвь власти и установить над ней контроль.

Кроме того, судьи считают обращение чиновников в Высшую квалификационную комиссию судей Украины нарушающими ч. 2 статьи 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения).